Tar ledningen i stormötet – med sitt fjärde mål för säsongen

Gustav Lindgren är stekhet.

I dag sköt han sitt åttonde skott för BK Häcken – och gjorde sitt fjärde allsvenska mål.

Detta i matchen mot Malmö FF.

BK Häcken hade kryssat tre raka matcher i allsvenskan. Under söndagen tar Hisingenlaget emot Malmö FF på Nordic Wellness Arena – där gästerna kommer från en förlust hemma mot de regerande mästarna Mjällby AIF.

I Göteborg dröjde det inte lång tid innan matchens första mål skulle falla. Närmare bestämt fyra minuter.

Då stod ”Getingarna” för en mycket fin kontring som slutade med att Adrian Svanbäck serverade Gustav Lindgren ett fint läge. Det tog anfallaren hand om och rullade in 1-0 bredvid Johan Dahlin.

Målet var den förre Peterborough-spelarens fjärde i allsvenskan denna säsong. Än mer anmärkningsvärt är att han endast har avlossat åtta skott under hela säsongen.

Matchen pågår.

