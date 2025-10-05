Thern osäker kring sin framtid: ”Då kanske det är dags…”

SOLNA. Simon Thern hoppade in mot AIK och efter segern för sitt Värnamo är han inne på att det här kan ha varit sista besöket som spelare på Nationalarenan.

Mittfältaren vet nämligen inte om han kommer fortsätta när laget med allra största sannolikhet ramlar ner i superettan.

– Jag vill känna att jag kan bidra. Jag tycker många blir för kassa innan de lägger ner, säger han i den mixade zonen.

IFK Värnamo chockade AIK genom att leda med 3-0 på bortaplan efter bara 27 minuter.

Smålänningarna som mer eller mindre redan är klara för nedflyttning hade lyxen att i andra halvlek slänga in veteranerna och stjärnorna Marcus Antonsson och Simon Thern i den andra halvleken.

Efter Värnamos 3-2-seger öppnar Thern upp om att han kan vara inne på sin sista höst som fotbollsspelare.

– I nästa omgång gör jag min 300:e match, det är en milstolpe att hinna med. Vi får se vad som händer. Allsvenskan har varit en del av mig sedan farsan (Jonas Thern) blev tränare för Halmstad typ 2002. Sedan dess har jag följt allsvenskan och nu är jag 33 år gammal. Klart det känns lite, säger mittfältaren och fortsätter:

– Jag vill inte hamna där jag känner att jag är för dålig av kroppsliga skäl, att jag blir sämre och nedmonteras som spelare. Där vill jag aldrig hamna, jag vill känna att jag kan bidra. Jag tycker många blir för kassa innan de lägger ner.

Svarar kryptiskt på tv-frågan: ”Kanske inte är omöjligt att jag har kontakt”

Thern har två år kvar på kontraktet med Värnamo, ett avtal som gäller även i superettan. Oavsett om han väljer att fortsätta spela fotboll eller inte tror Thern att vi inte sett det sista av honom inom svensk fotboll.

– Nej det är inte omöjligt. Vi får i så fall se exakt vad, men det finns kanske en möjlighet att ni inte bli av med mig så jävla lätt… om ni nu inte vill det, säger Thern och ler innan han fortsätter:

– Jag och Värnamo har inte haft så mycket dialog, det handlar mer om vad jag vill göra. Det kan säkert finnas möjligheter till både det ena och det andra. Men som sagt, jag vill avsluta värdigt, jag vill inte hamna för långt bort från där jag varit. Det är naturligt när man blir äldre att man tappar speed och jag har blivit mer av en passningsspelare nu än tidigare. Men när jag inte kan slå passningar längre för att jag får så ont i fötterna… ja då är det nog dags (att lägga av).

Det känns som att du hade gjort det bra i tv-rutan som expert annars?

– Tack. Jag säger inte allt för mycket. Jag brukar vara frispråkig, men nu håller jag mig lugn här.

TV4 tar över allsvenskan nästa år. Det är inte så att de hört sig för?

– Det kanske inte är omöjligt att jag har någon typ av kontakt med den mediala världen, säger Thern kryptiskt med ett nytt leende.