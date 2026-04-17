Tidig skada för Djurgården – kunde inte fortsätta

STOCKHOLM. Dryga halvtimmen blev det för Oskar Fallenius i stormötet mot Malmö FF.

Sedan tvingades han bryta på grund av skada.

Djurgården inledde piggt hemma mot Malmö FF inför ett smockat 3Arena under fredagskvällen.

Allra piggast var kanske Oskar Fallenius som låg bakom flera farligheter framåt, inte minst när han efter egen räd med bollen träffade stolpen.

Men efter dryga halvtimmen spelad var det färdigspelat efter en smäll. Fallenius försökte spela vidare, men satte sig till sist i gräset.

Jeppe Okkels ersatte Fallenius efter 34 minuter. Ställningen då var 0-0.

