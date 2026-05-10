Tifouppvisningen från Norra stå – Ayorinde i fokus igen

SOLNA. Stekhett derby mellan AIK och Djurgården.

Då bjöd Norra stå på ett storstilat tifo med derbyhjältarna från förr.

Precis som sista derbyt på Råsunda prydde Samuel Ayorinde kortsidan.

Svartgula derbykungar. Så löd banderollen på Norra stå inför derbyt mot Djurgården under söndagen.

Ovanför detta pryddes fyra gigantiska porträtt av Derek Boateng, Ivan Obolo, Alexander Milosevic och Samuel Ayorinde – fyra AIK-spelare som spelat helt avgörande roller i derbysegrar mot Djurgården.

Boatengs episka insats i vårderbyt 2006 kort före ghananens VM-medverkan är en klassiker, men frågan är om Ayorindes 3-3-mål i galna upphämtningen 2003 är en ännu större klassiker. Matchen där alltså AIK låg under med 0-3 med elva minuter kvar av ordinarie tid, men där nigerianens 3-3-mål på tilläggstid följt av hyschandet mot Dif-tränaren Zoran Lukic blivit älskvärt livet ut för alla svartgula.

Ayorinde prydde ju även Norra stås kortsida i sista Råsundaderbyt mot Djurgården 2012.