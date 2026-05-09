Tillbaka från skada – redo att starta: ”Tränaren bestämmer”

KARLBERG. Han har missat de tre senaste matcherna till följd av en vadskada.

Till söndagens derby mot Djurgården är Dino Besirovic tillbaka – och redo att starta.

– Den här veckan har jag tränat 90 procent med laget, säger han under fredagens pressträff.

Han spelade samtliga minuter i premiären mot Halmstads BK och den efterföljande matchen mot Brommapojkarna.

28 minuter in i AIK:s hemmamatch mot Kalmar FF tvingades Dino Besirovic till byte med en skada. Den skulle visa sig hålla honom borta i tre raka matcher – som endast har renderat i en poäng för de svartgula.

På söndag väntar årets första tvillingderby mellan ”Gnaget” och Djurgården. Då har den 32-årige mittfältaren tränat så gott som fullt hela veckan och känner sig i bra slag.

– Den känns bra nu. Den här veckan har jag tränat 90 procent med laget, så det känns bra, säger bosniern.

Du är redo att starta om du får chansen?

– Jag är redo. Sedan får tränaren bestämma om jag ska vara med eller inte.

Vad är det för problem du har dragits med?

– Jag hade problem med vaden.

Har det varit tufft att missa de här matcherna?

– Det är alltid svårt när man är skadad och inte kan hjälpa laget. Det är det värsta man kan vara med om som spelare.

Tonar ner pressen: ”Vi tänker inte så”

Derbyt mot Djurgården blir Dino Besirovic femte som han ser ut att medverka i – och än så länge vet inte bosnier-portugisen om hur det känns att förlora mot rivalen.

– Det är fantastiska matcher som man njuter av att spela. Det är någonting speciellt och ännu mer för våra supportrar. Vi har inte vunnit på tre matcher och det är ännu en anledning till att kämpa och göra vårt bästa för att ta tre poäng.

Inför söndagens drabbning kommer AIK som sagt från tre matcher utan seger. Det menar dock Besirovic inte kommer att ha allt för stor påverkan på matchen.

– Derbyn är alltid speciella matcher och det spelar ingen roll om man har tre raka matcher utan vinst. När det är derbyn ger man allt för att vinna matchen, säger han och ger sin bild av att Djurgården har svårt att vinna derbymatcher:

– Vi tänker inte så. Vi vet att vi är starka hemma och när vi spelar på vår arena har vi större chanser att vinna. Vi ska göra vårt bästa för att ta tre poäng.

Ärliga bilden av derbymatcher: ”Det är inte så mycket fotboll”

Den rutinerade mittfältaren har gjort sig känd för att vara en något hårdför spelare. Därför passar hans spelstil ofta in i derbyn, som sällan bjuder på någon bländande fotboll.

– Derbyn är inte alltid så roliga att kolla på kanske. Det är inte så mycket fotboll utan det är derby med mycket känslor och det kommer att vara mycket krigande. Det är min spelstil och jag kommer att ge allt om jag får spela, avslutar han.

Derbyt mella AIK och Djurgården har avspark klockan 14.00 på söndag.