Törnqvist: ”Jag ska bli som Ryan Reynolds i Wrexham”

Noel Törnqvist har inlett säsongen med Mjällby AIF på ett strålande sätt.

Dessutom har han gått in och sponsrat en klubb i division fem – med ett tydligt mål.

– Jag ska bli som Ryan Reynolds i Wrexham, säger målvakten till BLT med en skämtsam ton.

Det var tidigare i veckan som Värnamo Nyheter uppmärksammade att Noel Törnqvist, 23, hade gått in och börjat sponsra division fem-klubben Bosna IF från Gislaved. Lägg där till att han har köpt ett årskort för att följa serieledarna.



Men varför gjorde han egentligen det?



– Jag ska bli som Ryan Reynolds i Wrexham, säger Noel Törnqvist till BLT och åsyftar en av ägarna i klubben som så sent som förra veckan blev klara för spel i Championship.



– Nä, inte riktigt. Det är min bästa vän (lagkaptenen Eldin Becirovic) som ville att jag skulle sponsra, säger han och skrattar.



Senare under söndagen spelar Mjällby AIF match mot IFK Göteborg där det förväntas bli storpublik på Strandvallen. Det menar keepern inte direkt är ett tråkigt faktum.



– Nu vill jag bara låta matchen starta! Att få känna en sådan inramning, som mot Hammarby, är på ett helt annat sätt än om det är 2500 på läktaren. Det är klart att man försöker njuta. Att få göra det jag älskar inför så många människor. Det är kul, avslutar Törnqvist.



Matchen mellan Mjällby och Blåvitt har avspark 16.30.