Torstensson bekräftar – kan få ny roll i Mjällby

Anders Torstensson har tidigare förnekat att han kan få en ny roll i Mjällby AIF.

Nu är situationen annorlunda – och samtal har inletts.

– Nu har vi påbörjat de samtalen om nästa år men inget är klart och vi har fortfarande inte landat i detta, säger han till Kristianstadsbladet.

Foto: Bildbyrån

Kort efter att Mjällby AIF säkrat sitt historiska SM-guld kom Fotbollskanalen med uppgifter om att Anders Torstensson kunde lämna tränarposten för en annan roll i klubben.

Detta dementerades då kraftigt av succétränaren, men nu är tongångarna annorlunda.

Torstensson dementerar inte längre att han kan komma att lämna tränarrollen, samtidigt är det ingenting som är klart ännu.

– Jag har tidigare dementerat med kraft att det pågick några samtal eftersom det inte gjorde det då. Nu har vi påbörjat de samtalen om nästa år men inget är klart och vi har fortfarande inte landat i detta. Jag kan inte ge något besked mer än att samtal pågår, säger Torstensson till Kristianstadsbladet.

Han är tydlig med att han inte är säker på att han leder laget från sidlinjen nästa säsong.

– Nej, det är det inte. Men jag är inte heller säker på att jag inte gör det, säger han till tidningen.

Däremot räknar 59-åringen med att vara kvar i klubben i någon form.

– Så är det, säger han till Kristianstadsbladet.