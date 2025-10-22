Torstensson dementerar uppgifterna: ”Med kraft”

Anders Torstensson har uppgetts kunna vara på väg bort från Mjällby AIF.

Något som guldtränare själv slår ner.

– Jag kan dementera det med kraft, säger tränaren till Blekingesport.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF:s historiska SM-guld säkrades i måndags då IFK Göteborg besegrades med 2–0 på Gamla Ullevi.

Kort efter att guldet säkrats kom sedan Fotbollskanalen med uppgifter om att huvudtränare Anders Torstensson skulle kunna vara på väg bort från klubben.

Enligt uppgifterna ska det ha funnits dialog om att Torstensson kan ta en annan roll i föreningen, medan nuvarande assisterande tränare, Karl Marius Aksum sågs som högaktuell att ta över som huvudtränare.

Torstensson har nu bemött uppgifterna.

– Jag har en tillsvidareanställning, vilket jag har sagt flera gånger, men hur man kan få det till att jag sitter i samtal om något annat, det vet jag faktiskt inte, säger han till Blekingesport.

På frågan om det funnits några diskussioner kring att han kan lämna huvudtränarjobbet svarar han tydligt.

– Nej, jag kan dementera det med kraft.

Trots att guldet säkrades i måndags återstår tre matcher i allsvenskan, härnäst för Mjällby AIF väntar hemmamöte med IFK Norrköping, den matchen går av stapeln på lördag.