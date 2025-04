Torstensson ödmjuk inför HBK borta: ”De är vår motsats”

Mjällby AIF har inlett säsongen obesegrade och står på åtta poäng efter fyra matcher.

Senare idag gästar laget från Listerlandet Örjans Vall – och ett Halmstad som ligger orättvist lågt ner i tabellen.

– De har ju presterat mycket bättre sett till siffror än vad deras poäng- och målskörd visar, säger huvudtränare Anders Torstensson till FotbollDirekt.

2-2 mot Elfsborg i premiären efter att ha inlett säsongen med en tvåmålsledning i paus. 1-1 mot Gais efter att både släppt in ett sent mål och kvitterat med matchens sista spark. Därefter lossnade det för Mjällby AIF.



Först besegrade man Häcken borta med 3-0 innan man tog emot Hammarby på Strandvallen och vann med hela 3-1. Frågan är dock vad som har gjort att Anders Torstenssons lag har hittat rätt, både mål- och poängmässigt?

– Det är väl som du säger, det är tillfälligheter och allsvenskan i ett nötskal. Det är väldigt ofta jämna matcher som avgörs av tillfälligheter. Vår bästa match statistiskt är kanske mot Gais, där vi har vårt högsta xG, men där gör vi inte mål på våra chanser. Det gör vi ju mot Hammarby vilket var väldigt avgörande i den matchen, i kombination med att vi försvarar oss väldigt bra. Det är små marginaler och man får vara tacksam när man har dem med sig, säger Torstensson till FotbollDirekt.

Ser man till den senaste matchen, mot Hammarby, var känslan att Torstenssons lag gjorde mål på så gott som samtliga chanser man hade i den första halvleken.

– Ja. Så är det i stort, medger Torstensson.

Känner du att det fanns en rättvisa i det med tanke på hur ni såg ut mot Gais till exempel?

– Jag är ganska luttrad och känner ganska starkt att så länge prestationerna är bra och man överlag har bra siffror och statistik kommer man att få betalt över tid.

Senare idag väntar som sagt en ny allsvensk match för Mjällby, mot ett Halmstads BK som man med enkelhet besegrade med 3-0 i gruppspelet av svenska cupen. Hallänningarnas inledning på allsvenskan har inte varit någon drömstart, även om Torstensson menar att HBK inte har fått ut sin fulla potential.

– Ja, men de är väl vår motsats egentligen. De har ju presterat mycket bättre sett till siffror än vad deras poäng- och målskörd visar. Jag har suttit och tittat lite på det och de har väl högst xG på fasta. De har pressintensitet, försvarar sig överlag bra över 90 minuter och är vassa på att kontra. Sedan har inte de haft de berömda marginalerna med sig, och det finns väl lite självförtroende i det också. Det är väl så som jag ser Halmstad just nu och de är ett annat lag under Johan (Lindholm) än vad de var under Magnus (Haglund). De vill ju odla ett eget spel och gör det väldigt bra över långa perioder också tycker jag. Sedan behövs väl, även för dem, lite utdelning för att självförtroendet ska komma.

Vad behöver ni göra för att det inte ska hända för HBK?

– Jag tycker att gruppen har varit väldigt bra på att ställa om från den ena matchen till den andra och har fullt fokus på nästa match. Då är det en ny gameplan, en ny taktik och nya scoutade svagheter hos motståndare och så vidare. Det gäller ju denna matchen också och jag tycker faktiskt att vi har visat det för att matchen mot Häcken var ett vägskäl för oss. Vi hade gjort två bra prestationer men stod bara på två poäng. Hade vi förlorat den matchen hade vi kanske gått in med ett annat självförtroende i Hammarby-matchen. Återigen, det är små detaljer som gör det, avslutar Torstensson.



Matchen mellan Halmstads BK och Mjällby AIF har avspark klockan 19.00.