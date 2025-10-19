TRE PUNKTER: ”Bajen gick på knock — AIK för dåliga”

STOCKHOLM. Jämna steg i en helt sanlös tifokamp, men väl på planen var det knockout Hammarby.

AIK var för dåliga mot detta rappa, påhittiga Bajen och det är nästan att jag tycker synd om Anton Salétros och övriga AIK-stjärnor som inte får leka med likasinniga spelare i sitt lag. Det här var ingen rolig svartgul syn nämligen.

Foto: Bildbyrån

Lahdo, Madjed och Abraham visade vad Hammarbys framtid är

Det gick undan när den här trion satte fart – och som de alla tre satte fart. AIK hade stora problem att få stopp på de unga killarna födda 2007, 2005 respektive 2002 och Lahdo, Madjed och Abraham visade onekligen vad Hammarbys framtid är. Klasskillnad mot AIK:s unga förmågor i dag.

Bajen har gjort sitt i guldstriden – tyvärr är det för sent

Hammarby har skjutit upp Mjällbys guldfirande i kavaj två gånger nu och det går knappast att klandra Bajen för att inte vilja hålla guldstriden vid liv. Imponerade bortaseger mot Blåvitt före landslagsuppehållet och nu derbyviktoria mot AIK. Tyvärr är det för sent. Kim Hellbergs manskap slarvade bort sin chans med Djurgårdens 3-3-mål i 96:e följt av torsken borta mot HBK två omgångar senare. Mjällby kan säkra guldet borta mot just Blåvitt i morgon, men det här är en säsong som lovar så mycket mer för Hammarby framöver. Klubbens bästa år sedan 2019 då laget snuvades på guldet med blott en poäng mot bittra rivalen Djurgården. Bajen blir att räkna med ordentligt även nästa år, var så säkra!

AIK stundtals tragiska att kolla på – tycker synd om Salétros och gänget

Det här var ingen rolig syn AIK, inte den här gången heller. Det är en sådan nivåskillnad internt på planen i AIK. Anton Salétros, Aron Csongvai, Sotirios Papagiannopoulos och säkert någon till är allsvensk toppklass om inte mer än så, men sedan finns det även namn som inte håller måttet för att spela i Gnaget. Därför tycker jag nästan synd om Salétros och gänget som inte har likasinnade spelare att leka med på planen. AIK behöver göra en ny satsning för att hålla drömmar om guld och Europa vid liv nästa säsong. Det här ser nämligen inte speciellt bra och kul ut.