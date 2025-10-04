TRE PUNKTER: ”Ett monster – Tomasson har sett rätt”

Herman Johansson sa att han nästan frös till is när han såg sitt namn i landslagets bruttotrupp.

Nu var det 27-åringen som visade vägen i Mjällbys potentiella guldmatch i 2-0-viktorian hemma mot Elfsborg.

I morgon kan Maif bli allsvenska mästare i kavaj.

Blev inte alls någon guldfrossa – vilket styrkebesked

I förra hemmamatchen mot Öster såg Mjällby skärrade ut, tagna av stundens allvar. Det blev då bara 1-1 hemma mot bottenlaget och nykomlingen – och en generös biljett till Hammarby in i guldracet igen. Men så torskade Bajen i förra omgången medan Maif bortaslog BP trots tio man i andra halvlek. Nu var Blekingelaget tillbaka hemma på Strandvallen för match mot Elfsborg. Och den här gången blev det inte alls någon guldfrossa. Supersäkra 2-0 och segern var aldrig hotad. Vilket styrkebesked och nu kan laget bli allsvenska mästare i morgon, detta mot Hammarby tappar poäng borta mot IFK Göteborg.

Herman Johansson ett monster – Tomasson har sett rätt

”Jag frös nästan till is. Det var en overklig känsla att mitt namn ens fanns med på den där listan”. Orden var doldisen Herman Johanssons i intervju med Sportbladet häromdagen. Yttern som fyller 28 senare den här månaden var med i förbundskapten Jon Dahl Tomassons bruttotrupplista i förra samlingen och det här är en vacker saga för en spelare som onekligen tagit den långa vägen. Örnsköldsviksonen kom till Maif 2021 efter spel i Friska Viljor och Sandviken – och det har tagit tid för honom att växa ut till det allsvenska namn han är i dag. För nu är han onekligen en av allsvenskans främsta som wingback och det är inte konstigt att JDT fått upp ögonen för Johansson som är som klippt och skuren som vinge i danskens 3-5-2-formation i landslaget. Nu mot Elfsborg var det Johansson som visade vägen med sina outröttliga löpningar. För han är verkligen ett fysiskt monster, Herman Johansson. Som en svensk Maicon. Ni som vet, ni vet.

Grattis till firande i kavaj, Bajen vinner inte i morgon

Nej, jag tror inte Hammarby tar tre poäng borta mot ett Europaplatsjagande IFK Göteborg. Det kommer koka på Gamla Ullevi, Bajen vet själva om att guldet är kört medan Blåvitt är på väg mot sin bästa säsong på bra länge. Jag tror inte ens på att Bajen får nöja sig med kryss, jag tror Blåvitt vinner i morgon. Dessa två resultat kvittar ju, då är Mjällby mästare i kavaj. Så grattis till firandet i kavaj i morgon, Mjällby!