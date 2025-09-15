TRE PUNKTER: ”Euforiskt, Gnaget – men bilderna på Salétros oroar”

SOLNA. Det blev ett euforiskt avgörande med matchens sista spark likt Djurgården-Hammarby i går.

Kevin Filling glömmer inte den här kvällen heller, men trots supertalangens segermål i 96:e går det inte att komma ifrån bilderna på Salétros som tvingades bryta.

Utan kaptenen är AIK ett annat lag.

Foto: Bildbyrån

***

Kevin Filling gjorde det igen

Vi alla minns den sensationella debuten i allsvenska omstarten. Kevin Filling… vem? Känslan var ju så när 16-åringens namn fanns med i elvan mot IFK Göteborg för några månader sedan. Efteråt visste alla vem det var. Filling gjorde mål i 3-0-segern och var så klart den stora snackisen efteråt. Dessvärre åkte han kort senare på en skada som höll honom borta fram till comebacken före landslagsuppehållet. Nu hoppade han in vid ställning 1-1 mot BP och i 96:e minuten klev han fram, nickade in det förlösande 2-1-målet och frälste AIK. Han kommer nog minnas den här matchen rätt länge också, 16-åringen.

Bilderna på Salétros oroar

Allsvenskans bästa mittfältare i min bok. Då är det klart att det oroar att se Anton Salétros tvingas lämna matchen skadad. Han åkte på en smäll efter bara två minuter men efter behandling på innerplan valde landslagsspelaren att fortsätta. En bit in i andra halvlek kunde han dock inte längre och bytte ut sig själv vid ställning 1-1. Nu vann AIK till sist ändå, men skulle laget få klara sig utan Salétros är AIK ett annat bygge än med Salétros på planen. Det sa ju Jani Honkavaara inför derbyt mellan AIK och Djurgården i somras: ”Utan Salétros lider AIK” sa finländaren i början av augusti månad. Han har ju också rätt, Salétros är oumbärlig för Gnaget.

Kan visa sig helt avgörande för AIK

En poäng i dag för AIK hade inte varit bra, detta eftersom IFK Göteborg besegrade BK Häcken nu under måndagskvällen. Vid AIK-kryss i kväll hade de bara behållit sin tredjeplats tillika Europaplats tack vare bättre målskillnad. De två extrapoängen som Filling såg till att fixa ger ett skönt andrum för AIK i kampen om Europaplats och kan visa sig helt avgörande när vi summerar säsongen.