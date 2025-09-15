Prenumerera

Filling avgjorde i 96:e (!) för AIK

AIK tog emot Brommapojkarna på Strawberry Arena.
Matchen slutade 2–1 till ”Gnaget”.

AIK kämpar om topplacering i allsvenskan och under måndagen tog de emot gästande Brommapojkarna på Nationalarenan i Solna.

Matchen inleddes till fördel för hemmalaget. AIK-backen Thomas Isherwood nådde högst med skallen och nickade in Anton Salétros inlägg till 1–0 i den 35:e minuten.

– Det viktigaste är att vi kommer in i halvlek med 1-0. Vi kunde haft 2-0 också. Det gäller att fortsätta som vi gör och i sista tredjedelen få lite mer klass på avsluten, sa Isherwood till HBO Max i paus.

I den andra halvleken dröjde det cirka femton minuter innan gästerna svarade för en kvittering. Inbytte Ezekiel Alladoh frispelades och dundrade in 1–1-målet.

Ett orosmoln på AIK-himlen kom i matchminut 70 när stjärnan Anton Salétros byttes ut med befarad skada. Värt att notera är att nyförvärvet Axel Kouamé fick göra debut i ”Gnaget”. Kouamés debut blev kortvarig när han ersattes av Zadok Yohanna i den 88:e minuten. In kom även Kevin Filling.

AIK-talangen som tampats med en skada under stora delar av säsongen, stod rätt placerad när Mads Thychosen måttade inlägg och skarvnickade in segermålet i den 96:e (!) minuten.


AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Edh, Salétros, Ayari, Besirovic – Celina, Flataker

Brommapojkarna: Cavallius – Barslund, Hovland, Cotton, Zandén – Ackermann, Camara – Timossi Andersson, Björklund, Lind – Arrhov

