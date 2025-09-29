TRE PUNKTER: ”Förvandlingen är Mjällby-bragdartad”

STOCKHOLM. Europadrömmen såg död ut.

August Priske och hela Djurgården har dock visat att liket lever – och som det lever.

Tionde raka utan förlust och total slakt hemma mot Sirius.

Plötsligt får AIK, IFK Göteborg, Malmö FF och Gais verkligen se upp för Dif i kampen om sista Europaplatsen.

8-2 blev det i kväll. Jag upprepar… 8-2.

Foto: Bildbyrån

***

Priske kan vinna skytteligan – det är Mjällby-bragdartat

Två mål på hela vårsäsongen där August Priske var smått utskrattad efter fjolårssommarens ankomst till Djurgården. Jag minns så väl danskens tama insats i årets allsvenska genrep på Lidingövallen. Anfallaren såg både valpig och tanig ut, allt annat än en vass nia utstrålade han. Men allt vände i inhoppet borta mot Rapid Wien i Conference League-kvartsfinalen. Därefter kom han i gång, först ute till vänster och därefter i sin givna roll som nummer 9-spets. Priske har efter sommaruppehållet gjort tolv mål och med 14 baljor totalt nu efter sitt hattrick mot Sirius i kväll skuggar han Diabate och Besara i skytteligatoppen. Priske har alltså bara ett mål upp till ledande duon och så glödhet som danska U21-landslagsmannen är tror jag bannemig att han blåser förbi båda och tar hem skytteligan. Det hade varit Mjällby-bragdartat!

Europadrömmen lever – konkurrenterna måste verkligen se upp

Tio raka utan förlust. Djurgården har växt ut till en maskin och nu efter kvällens totala överkörning är det bara tre poäng upp till AIK som innehar tredjeplatsen tillika sista Europaplatsen (Blåvitt har lika många poäng som Gnaget men med sämre målskillnad). Upp till femman och sexan Malmö FF och Gais är det en pinne för Dif. Ni hör själva, Djurgården är ett lag som konkurrenterna verkligen måste se upp med i jakten på Europa – och de fem återstående omgångarna gällande just Europa blir högintressant att följa.

Aj aj aj Celic, så kan man inte uppträda

David Celic hade inför mötet med Djurgården gjort nio allsvenska matcher, samtliga på raken inför kvällens drabbning. Men målvakten född 2003 vill nog helst bara glömma sitt tionde allsvenska framträdande – och inte minst 3-0-målet från August Priske. För efter två inledande mål från Djurgården som var otagbara var trean från Priske en galen tavla från den unge keepern – som tappade in skottet i egen bur. Inte heller Jeppe Okkels 4-1-mål såg omöjligt ut. Nej Celic, så här kan man inte uppträda på den här nivån och då ska man komma ihåg att Malmö FF:s gamle cuphjälte från finalen 2022 Ismael Diawara finns på bänken. Åtta(!) insläppta i baken var ingen rolig kväll för Celic – eller för någon Siriusspelare. Jösses vilken jobbig resa hem till Uppsala…