Ilskan: ”Vi är Djurgården, ska inte vara så här”

STOCKHOLM. Andra raka förlusten och utbuade på hemmaplan efter 1-2 i baken mot Brommapojkarna.

Joel Asoro förstår ingenting.

– Vi är Djurgården, det ska inte vara så här, säger han och får medhåll av Kristian Lien.

– Det är otroligt slött, vi är dåliga på allt.

Efter 6-0 mot Blåvitt och 4-2 mot AIK avslutade Djurgården nu vårsäsongen desto sämre i de två avslutande matcherna med 2-3 mot Sirius och 1-2 mot BP – bägge dessutom på hemmaplan.

Eftersom nästa helgs match borta mot Mjällby som skulle bli den sista innan VM-uppehållet skjutits upp efter Elliot Strouds VM-uttagning har Djurgården därmed spelat klart för våren.

– Vi har fortsatt träningar, det är väl det… Sedan får alla sköta sig själva på semestern och komma tillbaka och veta vad man ska göra. Inte komma hit och lalla, säger en besviken Joel Asoro som vid underläge 1-2 mot BP hoppade in men där forceringen helt uteblev.

– Två förluster i rad… Vi är Djurgården, det ska inte vara så här.

Lien syndabock: ”Otroligt dåligt”

Anfallskonkurrenten Kristian Lien som fortsatt håller Asoro utanför elvan blev syndabock där han medvetet släppte förbi Simon Strands skott vilket ställde Filip Manojlovic i Dif-målet.

– Jag ville inte få en fot där ifall bollen skulle ändra riktning, men det blev ett missförstånd. Otroligt dåligt, säger en självkritik Lien till FD och fortsätter om lagets mycket tama insats:

– Det är otroligt slött, vi är dåliga på allt. Vi förtjänar inte att vinna i dag. Jag förstår inte hur vi gått från det som varit till det här på så kort tid. Vi har jobb att göra i sommar, säger Lien och syftar på senaste förlusterna efter 10-2 totalt mot IFK Göteborg och Gnaget dessförinnan.

Dif-supportrarna var väldigt arga efteråt där de buade ut sitt lag å det grövsta. Det har Lien inga problem med.

– Jag förstår dem. Vi spelar dåligt, de förtjänar att vi ska spela bättre. Det finns inte mycket mer att säga, vi ska bara göra det bättre.