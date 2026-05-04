TRE PUNKTER: ”Islossning och derbybonus för Djurgården”

STOCKHOLM. Djurgården vann mot IFK Göteborg med 6-0. Ja ni läste rätt.

Total islossning för Blåränderna samtidigt som Blåvitt parkerar som nästjumbo i den allsvenska tabellen.

Islossning Djurgården – ovärdigt, IFK Göteborg

Ja så kan man summera det. Djurgården har haft tufft med målskyttet i inledningen av årets allsvenska. Nu kom islossningen med tre mål första 33 minuterna. Därefter var IFK Göteborg ett slaget lag, men att inte uppträda bättre i en sådan här stormatch inför över 20 000 åskådare är ovärdigt en klubb av Blåvitts dignitet. Allsvensk nästjumbo och ruskig ödesmatch hemma mot Hammarby efter 0-6 i baken mot Dif i kväll.

Djurgårdens bonus inför AIK: Andersons comeback

Han har inte gjort en minut i årets allsvenska på grund av den skada han åkte på med landslaget bara dagar innan premiären. Men nu gjorde Mikael Anderson comeback med ett inhopp – och snacka om bonus inför derbyt mot AIK nästa helg att Djurgårdens nummer 10 tillika fixstjärna nu är återställd och redo för stekheta mötet på Nationalarenan där redan över 45 000 biljetter är sålda.

För första gången känner Lien flås i nacken

Kristian Lien helt given sedan ankomsten som August Priskes ersättare. Norrmannen har också axlat manteln på ett bra sätt med flera mål så här långt. Men för första gången finns nu konkurrens på nummer 9-positionen. Joel Asoro visade med sitt inhopp att han blir att räkna med. Visserligen tacksamt läge att göra mål i vid ledning 4-0, men Asoros dubbla kassar i slutet är ändå starka papper och det blir en intressant kamp mellan Lien och Asoro framöver.