TRE PUNKTER: ”Landslagsklass när Potter tittade på”

STOCKHOLM. Malmö FF vann precis som fjolårets möte på 3Arena mot Djurgården med 1-0.

Då var det Jens Stryger som blev matchhjälte, nu var det Sead Haksabanovic.

Men de verkliga huvudrollsinnehavarna var de gamla landslagsspelarna Pontus Jansson och Robin Olsen – och visst fanns Graham Potter på plats den här fredagskvällen.

Bäst på plan innan skadan

Oskar Fallenius är ofta bra, men inte SÅ bra att han säljs. Mot MFF på ett smockat 3Arena var han SÅ bra i en dryg halvtimme. Sedan kom skadan. Oturligt för yttern som med sin snabbhet med och utan boll var det största hotet framåt för Djurgården. Bäst på plan, om ni så vill. Fallenius stolpträff från distans efter en egen räd med bollen var kanske första halvlekens läckraste aktion. Tungt för Djurgården som redan har de offensiva kreatörerna Mikael Anderson och Nino Zugelj på skadelistan.

Janssons landslagsklass med Potter på plats

Med Fallenius ute ur spel tog Pontus Jansson sedermera över som matchens gigant – och som han gjorde det. Jansson nickade bort allt, vann sina dueller och satte inte en fot fel. Landslagsklass med Graham Potter på plats som nog belåtet tittade på, finns det fortsatt en gnutta hopp där inför VM efter Janssons långa nej tack till landslaget? Mycket tråkigt att se Jansson lämna planen på bår i slutminuterna vilket fick Robin Olsen att hetsa mot en aggressivt uppeldande Dif-klack som menade att Jansson fejkade. Med det sagt kan det vara något allvarligt med Jansson med tanke på Olsens reaktion vilket vore förödande för både MFF men också för honom själv.

Olsen retade gallfeber på Djurgården

Olsen ja, han var en jätte i målet men också en retsticka av rang som fick både hemmaspelarna och hemmapubliken att se rött. Olsen hamnade i luven med både Leon Hien och Joel Asoro direkt på slutvissla och hade som sagt en egen dust med Djurgårdens klack där han länge hetsade mot kortsidan. Har känts lite ur balans sedan återkomsten till MFF och inte minst efter det känsliga uppbrottet från landslaget som nu gör att han berövas en VM-biljett. Olsens insats på planen i dag klanderfri och ihop med segerskytt Sead Haksabanovic och mittbacksgigant Pontus Jansson huvudrollsinnehavaren i den här blytunga trepoängaren.