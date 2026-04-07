”Vill han inte ha mig så skiter jag i – klart man blir arg”

Irak löste en VM-biljett efter playoff-dramat mot Bolivia.

Men Montader Madjed blev inte uttagen och nu riskerar han att ratas en plats i sommarens mästerskap.

– Vill tränaren inte ha mig så skiter jag i det, men klart man blir arg, säger Bajenstjärnan till FotbollDirekt.

Han drömde om en playoff-final mot Warner Hahns Surinam.

Men Bolivia vann semifinalen mot den sydamerikanska nationen och väl i den avgörande matchen till VM fanns Montader Madjed inte med.

Därmed var han inte på plats i Mexiko när Irak för första gången sedan 1982 kvalade in till ett världsmästerskap i fotboll.

Hammarbystjärnan är först förtegen när FD frågar om landslagspetningen.

– Jag var inte med, jag vet inte varför. Jag blev inte uttagen och kan inte svara på en sådan fråga eftersom det är tränaren som tar ut laget, säger Madjed om australiensaren Graham Arnold som sedan 2024 basar över Iraks landslag.

Ringde han och motiverade valet?

– Nej, jag fick inget samtal, ingenting, säger Madjed.

Hur känns det att du som varit med tidigare nu inte blev uttagen när landet spelade sin viktigaste landskamp på evigheter?

– Tråkigt. Men vad fan ska man göra? Känner tränaren att han inte vill ha mig så skiter jag i det… Jag är given i Hammarby och trivs här. Vill han inte ha kvar mig i landslaget finns det inte mycket jag kan göra.

Det är väl klart du inte skiter i det? Du vill väl spela VM?

– Så klart jag vill, men vill tränaren inte ha mig kan jag inte göra något åt saken.

”Klart man blir arg – jag förstår Guidetti”

Iraks avgörande playoff-match till VM mot Bolivia spelades 05 svensk tid, detta sisådär sex timmar efter att Sveriges avancemang mot Polen blev ett faktum. Med tanke på avsparkstiden i Mexiko satt Majded inte uppe och följde sina irakiska landsmän bedrift som ledde till en VM-plats.

– Nej, klockan 05 kändes lite svårt. Jag hade andra prioriteringar, men jag såg resultatet när jag vaknade och det är kul att de ska få spela VM.

Vad tror du om chanserna att trots allt bli uttagen i VM-truppen?

– Jag vet inte. Jag blev inte uttagen i en sådan här match så jag blir inte förvånad om jag inte kommer med till VM.

När Sverige spelade EM sommaren 2021 valde förbundskapten Janne Andersson att utelämna John Guidetti som såväl var med i EM 2016 som VM 2018. Guidettis besvikelse gjorde att han inte klarade av att följa mästerskapet hemifrån.

När FD frågar Madjed om han kommer kolla Iraks matcher i VM om han själv ratas en trupplats nickar han förstående.

– Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska svara på det. Men klart man blir arg… att se de andra spela VM. Jag förstår vad Guidetti menade, det blir ju lite så.