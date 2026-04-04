TRE PUNKTER: ”Märkligt av Mjällby, borde själva veta”

STOCKHOLM. Hammarby körde över regerande mästarna Mjällby i den allsvenska premiären efter ett hattrick från Paulos Abraham.

Kaborés Burkina Faso-hattrick i all ära – nian är tillägnad Abraham

Han kom tillbaka till Stockholm från landslagssamlingen efter ett hattrick i landslagsdebuten för Burkina Faso mot Guinea-Bissau. Men petad i allsvenska premiären blev han ändå, Elohim Kaboré som i cupgruppspelet var glödhet. Men i gruppspelet var Paulos Abraham skadad, det är han inte längre – och då är nummer 9-positionen tillägnad honom, inte Kaboré eller 2024 års allsvenska skyttekung Nikola Vasic.