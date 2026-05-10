TRE PUNKTER: Något i hästväg – fortsatt i ”djup skit”

SOLNA. Djurgården hade inte vunnit ett allsvenskt derbyt mot AIK på tre år.

Nu kom styrkebeskedet med att göra fyra mål inför dryga 46 000 åskådare på Nationalarenan.

Värre för Gnaget som efter 2-4-nederlaget bara har en poäng på de fyra senaste matcherna.

Den första halvleken var något i hästväg

Ja, det var verkligen fullt ös medvetslös första 45 på Nationalarenan.

Djurgården gick snabbt upp i en 2-0-ledning efter mål av Hampus Finndell och Miro Tenho innan Zadok Yohanna med en soloprestation tog sig tog sig förbi Mikael Marqués och spelade in till en ren Kevin Filling som tryckte in reduceringen.

Samme Filling satte sedan 2-2 efter en stolpretur – trodde han. Men den assisterande domaren vinkade felaktigt av för offside.

I stället var det Djurgården som fick sista ordet före paus. För i andra tilläggsminuten nickade Marqués in sitt första mål i Dif-tröjan på Bo Heglands frispark och vid slutvissla i första halvlek buades hemmalaget kraftigt ut av den svartgula massan.

Drygt 46 000 på plats i dag så buropen var öronbedövande.

Honkavaara fortsatt i ”djup skit” gällande lyxproblemet

Ja, det var så finländaren sa när jag frågade hur han tänkte kring mittbackspositionen i derbyt. Då hade Mikael Marqués storspelet i 6-0-segern mot IFK Göteborg, men där Jacob Une var Djurgårdens bästa spelare i omgången innan mot Hammarby. Och så är ju Miro Tenho svårpetad av Honkavaara. Lyxproblemet är inte mindre nu. Marqués fick nytt förtroende och gjorde likt Tenho mål i derbyt mot AIK nu. Une och Leon Hien kvar på bänken hela matchen.

Blytungt för AIK med Yohanna

Han låg bakom reduceringen i första halvlek, men kom aldrig ut efter paus. Zadok Yohanna kunde inte fortsätta på grund av skada och utan nigerianen försvann också Gnagets klart vassaste anfallshot. Nu kom visserligen en ny reducering i andra halvlek på nick från Dino Besirovic efter en fast situation och AIK skapade tryck därefter, men klart att de är ett betydligt svagare lag offensivt utan sin dribbler. AIK med bara en poäng på de fyra senaste matcherna och för svartgults del är det bara att hoppas att Yohanna är redo så fort som möjligt igen.