TRE PUNKTER: ”Problemet i AIK kvarstår – enorm saknad”

SOLNA. Sedan Ioannis Pittas lämnade AIK efter 2024 års allsvenska har de svartgula saknat en riktigt bra nia.

Trots sju poäng första tre matcherna kvartstår problemet kring anfallspositionen.

Foto: Bildbyrån

Zadok Yohanna och Ibrahim Cissé är behållningen framåt och bakåt

Vad Zadok Yohanna kan göra med en boll vet alla vid det här laget. Efter den magnifika insatsen i premiären mot HBK valde BP att stundtals sätta tre spelare på nigerianen. Nu hemma mot Kalmar FF fick nigerianen större utrymme igen – och som han glänste. 18-åriga supertalangen som har ögonen på sig från både Portugal, England och Tyskland gjorde stundtals vad han ville framåt. Men det var inte bara Yohanna som övertygade i den här i övrigt rätt krampaktiga 1-0-viktorian för AIK. Ibrahim Cissé är verkligen ett fynd och ivorianen svarade för flera helt avgörande brytningar i straffområdet. En elegant mittback som redan nu är väldigt viktig.

KFF:s mardröm i allsvenska återkomsten

0-1 mot VSK, 2-3 mot Djurgården och nu 0-1 mot AIK. Kalmar FF har fått sämsta möjliga start på allsvenskan efter året i superettan i fjol. Det var knappast så här smålänningarna ville inleda säsongen på och nu väntar ett ruskigt ångestmöte hemma mot IFK Göteborg på torsdag, ett Blåvitt som också är i rejält poängbehov efter bara en pinne på tre matcher. Till Kalmars försvar var insatsen mot AIK rätt bra och de kunde absolut fått med sig ett kryss härifrån i dag.

Problemet i AIK kvarstår – saknaden är fortsatt enorm

Ioannis Pittas lämnade AIK efter 2024 års allsvenska. Då hade cyprioten varit en av seriens bästa nummer 9-spelare. Trots det är över ett år sedan som Pittas lämnade för CSKA Sofia har Gnaget fortsatt inte ersatt honom – och det märks. Saknaden är fortsatt enorm efter Pittas och problemet kring en riktigt bra anfallsspelare i AIK kvarstår. Taha Ayari som startade som anfallare i första två matcherna är ingen nia. Kevin Filling är superspännande men född 2008 och därmed långt ifrån färdig. Erik Flataker har en näsa för mål men är rätt begränsad i sitt spel. Då har John Guidetti och floppen Andronikos Kakoullis lämnat sedan i fjol. Till sommaren måste AIK agera och ta en bra nia, annars blir det svårt att utmana uppe i toppen – för det är för tunt där.