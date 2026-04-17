AVSLÖJAR: Prislappen på Yohanna – jagas i toppligorna

Efter succén mot Halmstads BK i den allsvenska premiären har jakten på Zadok Yohanna trappats upp.

FotbollDirekt kan nu avslöja att en toppklubb i Portugal samt flera lag i Premier League och Bundesliga vill ha AIK:s 18-åriga nigerian.

Prislappen ska i skrivande stund ligga på 150 miljoner kronor.

Han blev namnet på allas läppar redan i Svenska cupen efter sin uppvisning mot BK Häcken med två drömmål.

Zadok Yohanna har sedan dess blivit AIK:s stora affischnamn – och i den allsvenska premiären hemma mot Halmstads BK gjorde han lite som han ville och det var också den 18-åriga nigerianen som avgjorde matchen med en soloprestation.

FotbollDirekt kan nu avslöja hur intresset trappats upp rejält efter den insatsen där han på Youtube redan fått epitetet ”Svenska ligans Neymar”.

En av Portugals största klubbar visar seriöst intresse för Yohanna, men det är inte bara från södra Europa där AIK-succén är hett villebråd.

Flera klubbar i Premier League och Bundesliga vill också ha Yohanna enligt FD:s uppgifter– men det kommer att kosta att punga upp för spelaren som hämtades in i fjol efter att han upptäckts under en turnering hemma i Nigeria.

Vad FD erfar är prislappen på Yohanna i skrivande stund satt till 150 miljoner svenska kronor.

