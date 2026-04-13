TRE PUNKTER: Solskenshistorien pajades helt för AIK

STOCKHOLM. Victor Andersson skulle bli matchhjälte och få revansch efter långa skadefrånvaron.

Då kom kallduschen i 95:e minuten och BP stod i stället som den stora vinnaren i kväll.

BP var värda det här – ser bättre ut än väntat

De har tappat nästan hela laget jämfört med i fjol och har tippats slåss för sin överlevnad i årets allsvenska. Så kanske det blir i slutändan ändå, men 2-2 borta mot BK Häcken var en merit – likaså 2-2 mot AIK nu. Bägge gångerna har poängen suttit hårt åt. 2-2-målet mot Häcken kom i 89:e, nu kom Alex Timossis kvittering i 95:e.

Med det sagt var det inte allt orättvist att BP fick med sig en pinne i kväll, de var värda det och de ser bättre ut än vad man trodde på förhand sett till alla spelartapp.

Yohanna inte lika dominant – BP hade gjort läxan

Han var fullständigt överlägsen mot HBK. Nu hade BP gjort läxan och stundtals sattes flera man som understöd till vänsterback Oliver Zandén på Zadok Yohanna. Det gav resultat. Nigerianen var inte lika dominant som senast och då tappade AIK också fart framåt. Fler lag lär sätta detta i system mot AIK.

Solskenshistorien kring Andersson pajades – fick inte bli matchhjälte

Jag hade text klar om Victor Anderssons häftiga comeback efter tio månader utan spel i allsvenskan på grund av den långvariga skada som höll honom borta. Nicken i mål i 78:e minuten, blott fyra minuter efter sitt inhopp, var på många sätt en vacker historia. Nu pajades solskenshistorien helt med BP:s kvittering långt in på tilläggstiden och min text fick slängas i papperskorgen, men Anderssons spänst i luften och avslut med pannan vittnade om att han blir att räkna med rejält för ett AIK som behöver målskyttar. Nummer 9-spelarna i Taya Ayari (falsk nia), Kevin Filling och en Erik Flataker som inte verkar vara José Riveiros favorit är för svaga för att Gnaget ska kunna göra stordåd i år. Kan Victor Andersson bli en dark horse här?