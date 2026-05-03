TRE PUNKTER: ”Stort frågetecken – tappade ju då”

STOCKHOLM. Hammarby körde till sist över VSK genom att vinna med 3-0, men innan Victor Linds drömmål i 67:e minuten var det tajt.

Nedan FD:s tre punkter från mötet inför närmare 27 000 åskådare på 3Arena.

Ring-bytet stort frågetecken – VSK tappade ju efter det

Han styrde och ställde i första halvlek. När Jonathan Ring är den som dikterar tempot borta mot Hammarby vittnar det kanske om att Bajen kom inte upp i förväntad standard – och det säger jag som en stor Ring-vurmare sedan första sejouren i Kalmar FF där han växte fram som Sveriges Arjen Robben. Nu viker han inte längre inåt i banan från högerkanten, nu spelar han centralt på mittfält. Ett genidrag till omskolning som tränare Rubin pratade med mig om redan i vintras. Samme Rubin ska jag på presskonferensen ställa frågan varför han i andra halvlek bytte ut Ring. Jag tycker han var VSK:s bästa spelare och kanske att energin försvann för veteranen född 1991, men det var ju efter att Ring byttes ut som VSK tappade och Bajens tre mål kom.

Islossning efter Linds förlösande mål

I 67:e minuten kom det som den här matchen behövde: ett mål. Dessförinnan stod drabbningen och vägde. Men efter 67 minuter visade Victor Lind att han kanske trots allt är värd de 28 miljoner kronorna som Bajen behövde slanta upp för att lösa dansken från BP, en affär som är Hammarbys dyraste köp någonsin. Linds drömträff utanför straffområdet blev förlösande och därefter kom Paulos Abrahams 2-0 och Montader Madjeds 3-0 av bara farten.

Vackra scener när Collander gjorde comeback efter snart två års frånvaro

26 augusti 2024. Det var senaste gången Dennis Collander spelade allsvensk fotboll. Då med en halvlek i 0-0-mötet mot Gais. Därefter har Dennis Collander haft ett helvete med skador. Nu, under tilläggstiden vid ledning 3-0 mot VSK, byttes han in till stora applåder från de närmare 27 000 åskådarna på plats. Det är redan klart att mittfältaren lämnar Bajen i sommar när kontraket löper ut, men den här comebacken lär han inte glömma. Vackra scener efter allt som varit.