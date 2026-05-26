Tror inte på fortsättning i Djurgården: ”Blir svårt”

STOCKHOLM. Viktor Bergh och Santeri Haarala ser ut att få hitta en ny klubbadress i sommar.

Det tror i alla fall Djurgårdens tränare Jani Honkavaara.

– Jag tror det blir svårt, säger finländaren om duons chanser att ta en plats i laget.

Under sensommaren i fjol lånades Viktor Bergh ut till Hansa Rostock.

Trots att det gått bra för vänsterbacken i den tyska klubben blir han inte kvar där utan kommer återvända till Djurgården – men kanske bara tillfälligt.

Jani Honkavaara tror inte Bergh kommer vilja finna sig som tvåa bakom Max Larsson.

– Vi lånade ut honom för att han inte hade någon plats i laget och nu är Max Larsson här. Vi vill inte att han ska komma tillbaka till samma situation som senast, det vill säga att sitta på bänken. Han har gjort det bra i Tyskland, han har spelat mycket. Vi får se vad som händer, men han kommer komma tillbaka därifrån, säger finländaren.

Vad vill han själv?

– Han måste känna att han har en chans. Max har gjort det väldigt bra så jag tror det blir svårt. Men jag har heller inte sett Viktor på länge. När han kollade spelade han vänster mittback i en trebackslinje där. Det var intressant och han gjorde det väldigt bra måste jag säga.

I fjol var det Keita Kosugi som konkurrerade ut Bergh vilket ledde till Hansa Rostock-lånet. Bakom Larsson har det varit kapten Adam Ståhl som täckt upp om Larsson inte kunnat spela. Ståhl är dock till skillnad från de andra vänsterbackarna högerfotad.

– Men det är tufft att ha två ”Keita Kosugis”, för då måste den andra ändå sitta bänk. Max har levererat och det är ingen idé att ha två erfarna statusspelare till vänster. Jag tror kanske den andra platsen där snarare ska vara för en lovande, ung vänsterback, säger Honkavaara.

Därför finns ingen plats för Haarala när Žugelj är återställd

Inte heller Santeri Haarala verkar ha en framtid i Djurgården. Finländaren som varit en flopp sedan han anslöt sommaren 2024 var i höstas utlånad till Degerfors men i december åkte han på en otäck hjärtmuskelinflammation och var borta länge efter det. Nu tränar han dock med Djurgården igen, men likt Bergh tror Honkavaara inte att det kommer finnas plats för mittfältaren.

– Han är en del av vårt utlänningskvot-problem. Alla gillar Santeri för han jobbar så hårt, men när Nino (Žugelj) är fullt återställd från skadan blir Santeri den som hamnar utanför och då måste vi fundera på ett lån eller en permanent transfer.

Fotnot: Bergh och Haarala har kontrakt med Djurgården till 31 december 2027.