Trots vädervarningen – premiären spelas som planerat

SMHI har utfärdat en orange vädervarning i Göteborg.

Trots det kommer premiären mellan Örgryte IS och Malmö FF att spelas som planerat.

– Vi kan inte avråda folk från att inte åka hit, säger Björn Nilsson, evenemangsansvarig i ÖIS, till Sportbladet.

Klockan 16.30 kommer Örgryte IS och Malmö FF att spela sin första allsvenska match 2026. Detta trots att SMHI har utfärdat en orange vädervarning i Göteborg till följd av stormen Dave.

– Vi har stämt av nu på morgonen med alla instanser, stämt av med svensk elitfotboll, särkerhetsteamet för arenan, polisen och domarna. Ingen gör en avrådan från myndigheterna att vi ska ställa in, så vi har avspark 16.30. Det är planen, säger ÖIS evenemangsansvarige, Björn Nilsson, till Sportbladet.

Detta har man alltså valt att göra trots att vädervarningen gör gällande att man inte bör bege sig ut i onödan. Nilsson menar dock att det är ett beslut man får fatta själv.

– Det rimmar ihop med att runt arenaområdet och inne på arenan är det tillräckligt säkert. Sedan får varje person göra den bedömningen själv, om de kan åka hit eller inte. Det måste vara personligt. Vi kan inte avråda folk från att inte åka hit. Den bedömningen måste man ju göra som person.

Nilsson fortsätter:

– Säger polismyndigheten här i Göteborg att de inte har mandat att ställa in matchen, och inte hindrar oss från att spela den, då har vi avspark. Det ska inte blåsa så mycket här, i alla fall runt arenan i innerstan. 13 till 16 sekundmeter i byarna, och det är inte så mycket att vi kan säga att det är farligt för någon. Så vi anser att vi kan spela matchen vid 16.30.

Matchen mot Malmö FF blir ÖIS första i allsvenskan sedan 2009.