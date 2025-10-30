Tuffa sitsen med Žugelj: ”Han är besviken”

STOCKHOLM. Nino Žugelj värvades in för omkring tio miljoner kronor i vintras som Gustav Wikheims ersättare, men sedan skadan mot Rapid Wien i april har slovenen helt försvunnit från radarn.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara förstår spelarens frustration.

– Så klart att han är besviken. Vi hade förväntat oss mer, säger finländaren till FotbollDirekt.

Det var i vintras som Djurgården plockade in Nino Žugelj från norska Bodö/Glimt.

Prislappen landade på cirka tio miljoner svenska kronor, ett prestigeförvärv som skulle ersätta Gustav Wikheim.

Men slovenen har inte alls blivit den succé som Djurgården hoppats på.

Den otäcka skadan borta mot Rapid Wien i Conference League-kvartsfinalen i våras gjorde att han först var tillbaka i spel i juli månad – för att sedan på nytt vara borta på grund av skada.

Žugelj gjorde visserligen mål mot Norrköping under sin halvlek på planen i 4-0-segern i slutet av augusti, vilket var andra inhoppet efter nya skadan – men sedan målet på Idrottsparken i Norrköping har Žugelj inte spelat en minut. I de tre senaste matcherna har 25-åringen heller inte fått plats på bänken.

– Nino hade en väldigt allvarlig skada och när han kom tillbaka hade situationen ändrats, med fler utlänningar och så, säger tränaren Jani Honkavaara och syftar på utlänningskvoten innan han fortsätter:

– Om han inte åkt på skadan hade säsongen kunnat bli totalt annorlunda för honom. Naturligtivs hade vi förväntat oss mer, men med omständigheterna har det blivit som det blivit. Jag hoppas det blir bättre nästa säsong.

”Inget jag kan säga för att få honom glad eller nöjd över situationen”

Tror du att han stannar?

– Han har kontrakt med oss och så länge inte situationen ändras där… vi har inte pratat om det, men normalt så stannar ju spelarna om de har kontrakt.

Märks det av att han är frustrerad? Han värvades som en stjärna men får inte spela…

– Jaja men det är sådant som kan hända i fotboll. Antingen är man i startelvan, på bänken eller utanför truppen, men de får betalt ändå, de har kontrakt. De kan inte själva bestämma när de ska lämna. Om man sedan kommer fram till att det bästa är att lämna, om alla är okej med det… men det är inte mitt beslut, det är tre parter i det här. Vi får se vad som händer.

Men sprider han dålig stämning eller är han fortfarande en glad kille i omklädningsrummet och på träningsplanen trots det här?

– Han är inte alltid glad, för han är så klart besviken. Man får förstå situationen, jag kan inte ta ut alla och jag förväntar mig inte att han ska vara glad. Är man besviken så är man besviken, det är inget som jag kan säga för att få honom glad eller nöjd över situationen. Det är ingen idé att göra det, det finns ingen poäng med det, säger Honkavaara och tillägger:

– Men om du frågar om han är ett problem så är han inte det. Han är en bra idrottsman.