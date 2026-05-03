Tufft för AIK – riskerar sämsta sviten sedan 2024

AIK har förlorat sina två senaste matcher.

Om de faller mot Elfsborg under söndagen blir det lagets sämsta förlustsvit sedan 2024.

AIK har inte fått resultatet med sig i de två senaste matcherna. Mot Degerfors föll ”Gnaget” efter en märklig situation där bollen till slut hamnade hos Degerfors-anfallaren Arman Taranis som satte segermålet.

I måndags tog AIK emot Malmö FF hemma på Strawberry Arena. Även denna gång blev det en plump då MFF-stjärnan Erik Botheim gjorde matchens enda mål.

Har inte hänt sedan 2024

AIK har alltså förlorat de två senaste matcherna inför dagens match mot IF Elfsborg. Skulle ”Gnaget” åka hem från Borås med en förlust idag är det första gången sedan i maj 2024 som de åker på tre raka förluster i allsvenskan.

Ser man till historiken har däremot AIK vunnit de tre senaste matcherna.

Matchen mellan Elfsborg och AIK startar 16.30.