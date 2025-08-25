IFK Göteborg har drabbats av ett stort avbräck.

Under måndagen meddelar nämligen mittbacken Jonas Bager att han kommer att missa resten av säsongen.

”Jag kommer att stötta laget så mycket jag kan utanför planen”, skriver Bager på Instagram.

Foto: Bildbyrån.

Han har spelat upp sig i de senaste matcherna för IFK Göteborg.

Nu meddelar Jonas Bager själv, efter att han tvingats utgå med skada mot Malmö FF igår, att han kommer att missa resten av säsongen.

Detta på grund av en knäskada som håller honom borta i tio till tolv veckor.

Det skriver mittbacken själv på sin Instagram.

”Det har varit fantastiskt att se vilka stora steg laget och föreningen har tagit den här säsongen jämfört med förra året. Jag kommer att stötta laget så mycket jag kan utanför planen under de sista nio matcherna, så att vi kan nå en så bra placering som möjligt i år. Personligen är jag glad över att jag i år har kunnat motbevisa förra årets tveksamma prestationer och visat att Blåvitt kan lita på mig i framtiden!”, skriver Bager.

IFK Göteborg spelade 0-0 mot Malmö FF i allsvenskan under söndagen och befinner sig på en sjundeplats i tabellen.