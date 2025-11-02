”Tunna marginaler för Blåvitt med Andersons speed”
Mikael Anderson på språng flera gånger om i inledningen.
Islänningen på lätta fötter gör att Blåvitt får akta sig direkt.
En tempofylld inledning mellan Djurgården och IFK Göteborg.
Och med sin fart oroar Mikael Anderson omgående.
Tobias Gulliksens ersättare – som vanligt högt på tå i löpsteg – och har haft flera löpningar som har varit nära att resultera i genombrott. Där har bortaspelare med liten marginal kommit emellan, som när Saidou Alioum stängde honom mitt på egen planhalva.
