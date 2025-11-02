Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

”Tunna marginaler för Blåvitt med Andersons speed”

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mikael Anderson på språng flera gånger om i inledningen.
Islänningen på lätta fötter gör att Blåvitt får akta sig direkt.

Foto: Bildbyrån

En tempofylld inledning mellan Djurgården och IFK Göteborg

Och med sin fart oroar Mikael Anderson omgående. 

Tobias Gulliksens ersättare – som vanligt högt på tå i löpsteg – och har haft flera löpningar som har varit nära att resultera i genombrott. Där har bortaspelare med liten marginal kommit emellan, som när Saidou Alioum stängde honom mitt på egen planhalva. 

Matchen pågår. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt