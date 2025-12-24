TV: Dissen mot popstjärnan – ”Uppenbarligen inte tillräckligt bra…”

Adrian von Heijne spelade i samma lag som Alexander Leksell – och mötte även kusinen Victor Leksell på fotbollsplanen hemma i Göteborg.

När FD frågar hur pass bra den svenska popstjärnan var på fotboll svarar von Heijne med en liten diss.

– Uppenbarligen inte tillräckligt bra för att jag ska kunna placera honom var och när jag spelade mot honom, säger Hammarbys tekniska chef.

Foto: Bildbyrån

Victor Leksell har sedan genombrottet med ”Svag” 2019 vuxit ut till en av Sveriges absolut hetaste artister.

De som följt stjärnsångaren vet att han ofta uppträder i fotbollströjor och i somras syntes han ihop med både Robin Olsen, Victor Nilsson Lindelöf och Mikael Lustig.

En som har koll på 28-åringen sedan länge är Adrian von Heijne.

Hammarbys tekniska chef är precis som Victor Leksell från Göteborg – och de är också jämngamla (båda födda 1997).

När FD frågar hur pass bra Leksell var på fotboll kommer en oväntad hyllning – till kusinen Alexander Leksell.