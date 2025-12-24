TV: Dissen mot popstjärnan – ”Uppenbarligen inte tillräckligt bra…”
Adrian von Heijne spelade i samma lag som Alexander Leksell – och mötte även kusinen Victor Leksell på fotbollsplanen hemma i Göteborg.
När FD frågar hur pass bra den svenska popstjärnan var på fotboll svarar von Heijne med en liten diss.
– Uppenbarligen inte tillräckligt bra för att jag ska kunna placera honom var och när jag spelade mot honom, säger Hammarbys tekniska chef.
Victor Leksell har sedan genombrottet med ”Svag” 2019 vuxit ut till en av Sveriges absolut hetaste artister.
De som följt stjärnsångaren vet att han ofta uppträder i fotbollströjor och i somras syntes han ihop med både Robin Olsen, Victor Nilsson Lindelöf och Mikael Lustig.
En som har koll på 28-åringen sedan länge är Adrian von Heijne.
Hammarbys tekniska chef är precis som Victor Leksell från Göteborg – och de är också jämngamla (båda födda 1997).
När FD frågar hur pass bra Leksell var på fotboll kommer en oväntad hyllning – till kusinen Alexander Leksell.
