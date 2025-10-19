GÖTEBORG. Gais jagar Europa-spel med fyra omgångar kvar.

Det hade Gustav Lundgren, 30, aldrig kunnat tro på när han anslöt för tre år sedan.

– Det hade jag inte trott på, så klart, skrattar han.

Foto: Bildbyrån

Landslagsuppehållet är över och den allsvenska säsongen 2025 går in i sitt absoluta slutskede. Med fyra omgångar kvar att spela under hösten har Gais chockat alla och befinner sig på en tredjeplats i tabellen, en poäng före AIK och IFK Göteborg som skuggar.

Inför slutstriden skiljer det bara tre poäng mellan hela fem toppjagande lag. Gais, AIK, ”Blåvitt”, Djurgården och Malmö FF har alla vittring på tredjeplatsen och biljetten till Europa-spel till nästa säsong.

– Det är många lag som är med och slåss om det, och det har gått lite upp och ned för allihopa. Det har gjort att det har levt och är jämnt fortfarande mellan alla lag, det är väl fem lag som fortfarande har chansen, säger Gustav Lundgren till FotbollDirekt och tillägger:

– Det har varit lite blandat för oss, men vi har fått en del resultat med oss på sistonde.

Gustav Lundgren. Foto: Bildbyrån

Hur mycket följer du de andra topplagens matcher?

– Jag följer allsvenskan annars med för att jag tycker att det är roligt att kolla på matcherna eller man känner någon, eller så. Men det är klart att det blir lite extra intressant att följa lagen som är nära oss. Lite extra koll har man väl.

”En dröm som man hade fått uppfylla”

Gais, som slutade på en succéartad sjätteplats som nykomling i fjol, har överbevisat experter och tyckare och jagar en plats i Europa-spelet till nästa år.

– Vi har alla möjligheter så klart. Vi har två lag kvar (att möta, Djurgården och Malmö, reds. anm.) som slåss om det. Det kan man se som både för- och nackdel. Slår man dem så ger det en bra chans till att vi får den. Det är fyra matcher och det är mycket som kan hända. Det är kul att få vara med på det och jag tror fullt ut på det här laget. Vi har lika mycket möjlighet som alla andra, säger Lundgren.

Gais-stjärnan anslöt till klubben från Onsala inför säsongen 2022 och har varit med på resan upp från ettan hela vägen till allsvensk toppstrid. Nu drömmer Lundgren om att ta nästa steg och skjuta Gais ut i Europa.

– Det hade varit stort. Det var inget jag tänkte att jag skulle få göra när jag kom hit för tre år sedan. Det är klart att det hade varit häftigt och en dröm som man hade fått uppfylla, säger han.

Gustav Lundgren. Foto: Bildbyrån

Om jag hade sagt till dig för tre år sedan att Gais skulle ha vittring på Europa, vad hade du sagt då?

– Det hade jag inte trott på, så klart. Det hade varit svårt att se, skrattar han.

Hyllar Djurgården

Under söndagen ställs Gais mot toppkonkurrenten Djurgården hemma på Gamla ullevi. Vid en seger kan Gais koppla ett rejält grepp om tredjeplatsen, medan Djurgården går om i tabellen vid en blårandig seger.

– De har varit väldigt, väldigt bra och smugit med utan att någon kanske egentligen har pratat om dem sedan sommaruppehållet typ. Det känns som att de har gått rent. Det är ett väldigt bra lag med många bra spelare, och jag hoppas att det ska bli en rolig match där vi kanske kan komma upp i en högre nivå än senast. Det kommer säkert bli tufft och det är mycket som står på spel, säger Gustav Lundgren och tillägger:

– Vi gjorde en bra match mot dem i i höstas här på Ullevi. Då kanske de inte var i ett jättebra läge i deras säsong. Det blir nog en tuffare match denna gång.

Matchen mellan Gais och Djurgården startar klockan 14:00 under söndagen.