Uppgifter: Klausulen som kan föra hem superstjärnan

Tottenham har kvar möjligheten att värva tillbaka Harry Kane, enligt uppgifter.

Det gäller trots att anfallaren nyligen förlängde med Bayern München.

Klausulen ger Londonklubben ett försprång om han lämnar.

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Harry Kane har nyligen skrivit på ett nytt kontrakt med Bayern München, som sträcker sig till 2029. Men enligt The Telegraph har den gamla optionen följt med till det nya avtalet.

Tottenham ska fortfarande ha rätt att matcha eventuella bud på 33-åringen, och har dessutom förköpsrätt om Bayern skulle vilja sälja honom.

Det nya kontraktet innebär också en rejäl löneförhöjning. Enligt The Telegraph tjänar Kane nu 400 000 pund i veckan, omkring 5,4 miljoner kronor. Skys journalist Florian Plettenberg uppger att årslönen ligger på runt 25 miljoner euro, cirka 275 miljoner kronor.