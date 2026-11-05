JUST NU: Mjällby sänker Borac – toppar nu Conference League

Mjällby vann med 2–0 mot Borac Banja Luka på Olympia.

Jacob Bergström och inhopparen Mads Enggård stod för målen.

Med segern tog Mjällby en tillfällig förstaplats i Conference League.

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Matchen spelas på Olympia i Helsingborg, där Mjällby gör sin tredje match i Conference Leagues ligafas. Andreas Brännströms lag har fyra poäng efter två matcher, och en seger skulle ge ett starkt läge inför de tre sista omgångarna.

Inför matchen hölls en tyst minut för Jesús de Miguel, som avled för två dagar sedan.

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Matchen började i högt tempo. Båda lagen gick snabbt i omställningarna, men ingen av dem skapade någon riktig målchans i inledningen. Som närmast var gästerna i ett bra 2–1-läge, men kaptenen Jesper Gustavsson var på rätt plats och stoppade ett potentiellt mål.

Borac Banja Luka tog över under den första kvarten. Gästerna skapade flera halvchanser och fick en frispark i ett farligt läge, men skottet tog i muren. Precis efter kvarten fick Ante Roguljić matchens första gula kort, efter en tackling på Mjällbys Jeppe Kjær.

Därefter kom ännu en bra omställning från Borac, som tog sig till skottläge, men Alexander Lundin stod för en bra räddning.

– De är väldigt bollskickliga och ser väldigt bekväma ut med bollen, sa expertkommentatorn Kevin Walker under Disney+-sändningen.

Sedan tog Mjällby över taktpinnen och skapade flera målchanser, men bollen ville inte in.

Mjällbys bästa chans kom i den 37:e minuten. Kjær blev framspelad och dribblade sig förbi flera försvarare, men hans styrda skott räddades fint av Borac-målvakten Mladen Jurkas. På hörnan som följde fick Axel Norén ett riktigt bra nickläge, men bollen gick över ribban.

Kjærs reaktion efter att ha varit nära att ge Mjällby ledningen. Foto: Bildbyrån

Strax innan paus kombinerade sig Borac fint igenom Mjällbys försvar och var nära att få ett öppet mål. Men Lundin stod för ännu en räddning, den här gången en riktigt fin sådan.



Därmed gick lagen till halvtidsvila med 0–0 på Olympia.

– En riktigt rolig halvlek, även om det står 0–0, sa Walker efter halvtidsvisslan.

Inget av lagen gjorde något byte i halvtidsvilan.

Jacob Bergström utnyttjade ett slarvigt passningsspel från Borac-kaptenen Sinisa Saničanin och rullar in 1–0 till Mjällby.



Bergströms firande efter han spruckit nollan. Foto: Bildbyrån

Inhoppade Mads Enggård utökade ledningen i slutminuterna och säkrade vinsten för hemmalaget.

– Skönt för Mjällby och deras fans, även tungt för Borac, sa Walker efter målet.

Slutsignalen har gått på Olympia, och Mjällby vann med 2–0. Inhopparen Enggård satte punkt med 2–0-målet i slutet av matchen. Med segern har Mjällby sju poäng efter tre matcher och tar en tillfällig förstaplats i Conference Leagues ligafas.

Se startelvorna: Så startar Mjällby i Conference League