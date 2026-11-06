Ex-Barçabacken tycker synd om Real-stjärnan

Samuel Umtiti mötte Vinícius Júnior i fyra El Clásico.

Nu tycker han att brassen har tappat det som gjorde honom farlig.

– Jag tycker synd om honom, säger fransmannen.

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Som Barcelona-back fick Samuel Umtiti själv känna på hur farlig Vinícius Júnior kunde vara. Men när han analyserade Real Madrids match mot AEK Aten för den spanska radiokanalen Cadena SER var budskapet ett annat.

– Jag tycker synd om honom. Det gör mig ledsen. Vinícius har inte varit i sin bästa form på veckor, månader, till och med säsonger. Det är tydligt att han saknar det självförtroende han en gång hade på vänsterkanten, säger Umtiti till radiokanalen och fortsätter:

– Förr, när han fick bollen, visste man att han skulle bli ett hot. Nu har han inte det längre. Han tappar bollen mycket och skrämmer inte motståndarna längre.

Umtiti tycker att Real Madrid står inför ett vägval.

– Antingen går vi över till ett system med tydlig konkurrens mellan spelarna, där den bästa spelar, eller så finns det en hierarki som tvingar Vinícius att fortsätta spela på vänsterkanten. I slutändan är det resultaten som avgör, och Real Madrid vinner, men Vinícius är inte längre på den nivån, varken i La Liga eller i Champions League.

Enligt fransmannen började nedgången när Vinícius missade Ballon d’Or 2024.

– Under de senaste tre säsongerna, och sedan han inte vann Ballon d’Or, har hans nivå påverkats, och vi har svårt att få tillbaka den livfulla, dribblande Vinícius på vänsterkanten.