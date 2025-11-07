TV: Marqués drömbesked – ”Jag är ännu bättre nu”

STOCKHOLM. Han har inte gjort en minut i årets allsvenska och inte spelat match sedan juli månad i fjol.

Men senast mot IFK Göteborg var Mikael Marqués med i Djurgårdens trupp för första gången och i en tv-intervju med FotbollDirekt berättar skåningen att möjligheterna till spel i allsvenska avslutningen mot Öster är stora.

– Jag är optimistisk. Jag tror och hoppas att jag kommer spela. Jag kommer vara ännu bättre nu än förra året.

Han åkte på en långtidsskada i juli mot IFK Göteborg i fjol, då när han spelade i Västerås.

Sedan dess har Mikael Marqués varit otillgänglig. I vintras värvades han skadad till Djurgården efter sin succé under sin allsvenska debutsäsong i fjol och för FD berättade han då att han siktade på att vara tillbaka i slutet av mars.

Så blev det inte. Rehaben tog längre tid än väntat och mittbacken tvingades sedermera till operation.

I förra omgången mot just IFK Göteborg fanns Marqués med i truppen för första gången sedan ankomsten till Djurgården i februari.

– Det var en efterlängtad, obeskrivlig känsla efter att efter så lång tid vara med på planen, byta om och se miljön på match. Det var väldigt speciellt, säger Marqués till FotbollDirekt.

Var det nära att blev ett inhopp?

– Det vet jag faktiskt inte.

Det var mer eller mindre fullsatt. Hur mycket hoppades du på ett inhopp?

– Är man med i truppen vill man spela, men jag tog det bara som det kom. Hade jag fått möjligheten att hoppa in hade jag tagit den, säger 24-åringen som nu i allsvenska avslutningen borta mot Öster siktar på att göra debut för Djurgården.

– Jag är optimistisk. Jag tror och hoppas att jag kommer spela den matchen.

Start eller inhopp?

– Ingen aning, jag får prata med coach och fysiska teamet så får vi se.

Mardrömsåret: ”Inte gått som jag tänkt, det har varit tufft”

Just coach Jani Honkavaara har hyllat Marqués för hur bra och stark mittbacken sett ut i träning. Skåningen visade i fjol i allsvenskan att fysiken är ett av de stora utropstecknen i sitt spel – och nu är han byggt upp sig ännu mer efter långa rehabperioden.

– Jag har gått upp några kilo så jag har kanske lite starkare överkropp nu och speeden är kvar, så jag kommer vara ännu bättre nu än förra året. Kroppen känns bra så det är bara att köra på.

Du sa till mig inför säsongen att du siktade på att vara tillbaka i spel i slutet av mars, men nu är vi inne i november och du har fortfarande inte spelat. Det här måste ha varit en mardrömsår för dig?

– Ja det har varit tufft. Det har inte gått som jag tänkt, men det är inget jag kunnat påverka.

Är 2026 året du ska explodera?

– Jag gissar på det. Jag har fantastiska mittbackskamrater som gör det bra dagligen och tävlar varje dag, så på så sätt blir det lättare att utvecklas med deras hjälp.

Så med all stöttning som jag har fått från alla lagkamrater och människor runt klubben så har jag kunnat ta mig tillbaka till spel på bästa möjliga sätt.