Vill stoppa Bajens glädje: ”Vi kan trycka till dit dem”

Ellen Löfqvist och Malmö FF ställs mot Hammarby i ett toppmöte under onsdagen.

Efter Hammarbys cupguld vill gästerna bryta Bajens vinnar-svit.

– Nu har vi spelat några matcher där det varit en del publik, jag tänker på derbyt mot Rosengård här sist, då var det ganska mycket tryck på läktarna, säger Löfqvist till FotbollDirekt.

Hammarby IF har en bra vecka i ryggen. Förra veckan vann de derbyt mot Djurgården och cupfinalen mot BK Häcken. Nu är det toppmöte och en tidig seriefinal mot Malmö FF.

Malmös försvarare Ellen Löfqvist ser fram emot toppmötet mot ”Bajen” men berättar att laget behöver vara på topp hela matchen.

– Vi behöver komma ut med mycket energi och vi vet vilka kvaliteter vi har som lag. Det handlar bara om att göra det tillsammans och göra det. säger Löfqvist till FotbollDirekt.

Hammarby är inne i en vinnar-streak. Ni kan bryta den sviten. Lockar det mycket?

– Ja, men massor såklart. Det ger ju oss också en extra tändvätska in i det. Cupspelet gick ju kanske inte som väntat för vår del, så att då kan vi väl visa att vi kan trycka dit dem på andra sätt istället.

”Så att nog kommer vi hantera det”

Toppmötet spelas på Hammarby IP, även kallat Kanalplan. Matchen är snart slutsåld och det väntas bli mycket folk på matchen, men de flesta kommer bara grönvita supportar. Det är dock inget som Löfqvist tror kommer störa.

– Det kommer ju vara högt tryck. Det brukar alltid vara på Hammarby IP när man möter dem där. Så det är bara att förvänta sig det och att det kommer vara en hög intensitet i hela matchen igenom. Men det är laget som hanterar det bäst som kommer gå vinnande ur det och det är vårt mål i det.

Hon fortsätter:

– Nu har vi spelat några matcher där det varit en del publik, jag tänker på derbyt mot Rosengård här sist, då var det ganska mycket tryck på läktarna. Så att nog kommer vi hantera det. Det gäller bara att hitta sina sätt i matchen och att kommunicera på ett bra sätt.