Två spelare lämnar Mjällby efter säsongen

Mjällby blir av med Ali Youssef och Ian Hoffmann när lånen går ut.

Klubben har inte råd att behålla Youssef.

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Ali Youssef och Ian Hoffmann har varit utlånade till Mjällby under säsongen, men när lånen går ut återvänder de till sina klubbar. Youssef går tillbaka till cypriotiska Apollon Limassol och Hoffmann till Lech Poznań.

– Vi har inte de ekonomiska möjligheterna att behålla Youssef. Och det blir inte heller någon fortsättning med Hoffmann, säger sportchefen Hasse Larsson till BLT.

Youssef har spelat 17 matcher för Mjällby den här säsongen och Hoffmann tolv. Nästa match är hemma mot Malmö FF på lördag.