Gyökeres nominerad till årets manliga idrottare

Viktor Gyökeres är nominerad till pris på Idrottsgalan.

Han tävlar mot tre andra om att bli årets manliga idrottare.

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Svenska Idrottsakademins jury har presenterat de nominerade till årets manliga idrottare inför Idrottsgalan 2027. Bland dem finns Viktor Gyökeres, som tävlar mot friidrottarna Armand Duplantis och Andreas Almgren och skidskytten Martin Ponsiluoma.

Nomineringen kommer dagen efter en ny stark insats i landslaget. Mot Bosnien-Hercegovina gjorde Gyökeres två mål, båda på straff, när Sverige vann med 3–2 och säkrade avancemanget till Nations Leagues A-division. Han har nu gjort mål i åtta raka Nations League-matcher och har tagit sig in på listan över de tio bästa målskyttarna i landslagets historia.

Idrottsgalan delas ut den 18 januari i Avicii Arena.

