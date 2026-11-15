Larsson dementerar ryktet: ”Vet inte ens vem spelaren är”

Mjällby är inte intresserat av HamKams Aksel Baran Potur.

Det slår sportchefen Hasse Larsson fast efter veckans uppgifter.

– Det finns ingen sanning alls i det, säger han.

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I veckan rapporterade Expressen att Mjällby låg på hårt för att värva den 23-årige mittfältaren Aksel Baran Potur, vars kontrakt med HamKam går ut efter säsongen. Även Sirius uppgavs vara intresserat.

Men enligt Mjällbys sportchef Hasse Larsson stämmer det inte.

– Det finns ingen sanning alls i det. Jag vet inte ens vem spelaren är, säger han till BLT.

– Jag förstår ingenting om var det har kommit ifrån. Vi har aldrig ens nämnt hans namn när vi har diskuterat spelare.

I stället har klubben haft två spelare på provspel i veckan: Felix Felder Aaltonen och Lucas Kolstad från norska Eidsvold. Ett beslut om dem väntas efter en utvärdering med tränarna nästa vecka.