Ronaldinho om Endrick: ”Kan spela i vilken liga som helst”

Endrick ryktas lämna Real Madrid på lån i januari, med Roma som favorit.

Nu ger brasilianska legendaren Ronaldinho sin syn på saken.

– Han kan spela var som helst i världen, säger han.

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Endrick har fått begränsat med speltid i Real Madrid under José Mourinho den här säsongen, med 141 minuter, ett mål och en assist. Därför väntas 20-åringen lämna på lån i januari, och flera italienska klubbar är intresserade. Ronaldinho tror att landsmannen skulle klara sig i Serie A.

– Är han redo för Serie A? Han kan spela i vilken liga som helst, säger Ronaldinho till Corriere della Sera, och fortsätter i La Gazzetta dello Sport:

– Han är en kille som kan spela var som helst i världen. Han har spelat i flera ligor och gjort det bra, i Frankrike, Brasilien och Spanien. Han är väldigt ung, och ja, han kan spela och göra det bra.

Enligt uppgifter ligger Roma bäst till, och tränaren Gian Piero Gasperini ska gilla brasilianaren. Även Milan och Inter har visat intresse, men enligt Corriere dello Sport är Endrick inte särskilt sugen på en flytt till San Siro. Mourinho har samtidigt sagt att Endrick inte ska lånas ut, men spelaren har själv medgett att han vill ha mer speltid.

Ronaldinho själv är på väg tillbaka. I dag, söndag, väntas 46-åringen spela för Serie C-klubben Ravenna i derbyt mot Forlì. Det blir i så fall hans första tävlingsmatch sedan 2015.