Tychosen efter målkalaset: ”Helt oacceptabelt”

SOLNA. AIK släppte in sex mål hemma mot Brommapojkarna.

Nu tar Mads Tychosen på sig kritiken inför mötet med IFK Göteborg.

– Vi får förhoppningsvis se ett helt annat AIK imorgon, säger backen.

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Det har gått sex dagar sedan AIK föll med 5–6 hemma mot Brommapojkarna. För Mads Tychosen har fokus nu skiftat till helgens match.

– Nu har det gått sex dagar sedan en tung match, så nu är vi redo att blicka framåt mot morgondagen, säger Tychosen till Fotbolldirekt.

Matchen mot Brommapojkarna beskriver han som något av det värsta en fotbollsspelare kan vara med om.

– Som fotbollsspelare är det en fruktansvärd match. Det har varit en tung vecka, men vi måste lära oss av den matchen och bli bättre, helt enkelt.

”Det är så det ska vara”

Efter förlusten har det varit mycket frustration och kritik från supportrarna. Den danske-ytterbacken säger att han förstår den.

– Jag förstår 100 procent om det kommer kritik, mot mig eller mot laget. Det är så det är, och det är så det ska vara. Det var inte tillräckligt bra, det vet jag. Jag är helt okej med den kritiken.

Inom laget har matchen diskuterats ordentligt.

– Vi har förhoppningsvis lärt oss mycket, och ni får se ett helt annat AIK imorgon. Det får inte hända att vi släpper in sex mål på hemmaplan, det är helt oacceptabelt. Det vet vi, och det har vi såklart pratat om.

Foto: Bildbyrån

”Kommer att smälla ganska fint”

På lördag tar AIK emot IFK Göteborg på Strawberry Arena. Göteborgslaget har vunnit fem raka matcher och är i högform.

– Det är ju typ en derbymatch, så det kommer att bli jätteroligt med mycket folk på stadion. Jag tycker att vi brukar ha bra tag på Göteborg, och jag hoppas att vi har det igen imorgon.

AIK vann det senaste mötet borta i Göteborg, men Tychosen påpekar att motståndet har förändrats sedan dess.

– Det är klart att Göteborg är på ett helt annat ställe nu än i somras. De har en ny tränare och har fått in nya spelare, så det är ett annat lag vi möter. Men vi måste gå ut med den här derbyinställningen. Jag hatar att säga det, men den inställningen måste vi ha till varje match. De här matcherna är extra viktiga, och i dem brukar vi vara bra.

Nästan 35 000 biljetter har sålts till matchen, och över 3 000 Göteborgssupportrar väntas på plats.

– Det är en stor match, ett klassikermöte i Sverige, så det blir en kämpamatch. Jag tror att det kommer att smälla ganska fint, och vi ser fram emot det.

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Tung säsong för Tychosen

För egen del har säsongen inte blivit som han hade hoppats.

– Den har inte känts som jag hade hoppats på. Jag började säsongen med att bli opererad, och sedan fick jag en sträckning på framsidan av låret mitt i säsongen, under sommaren. Men det är fortfarande sju matcher kvar, så jag är redo att kämpa allt för AIK och göra allt för att min säsong ska se lite bättre ut i alla fall.

Och kroppen?

– Den känns bra, avslutar Tychosen.

AIK ligger på nionde plats i allsvenskan med 33 poäng efter 23 omgångar.

Reporter: Emil Annetorp

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