AIK körde över Blåvitt – drömdebut för Kevin Filling

Klassikermöte på Strawberry Arena.

Då körde AIK över rivalen IFK Göteborg.

3–0 blev slutresultatet i Solna.

Klassikermöte och allsvensk återstart för AIK och IFK Göteborg denna söndag.

Inför kändes det som en oviss historia, inte minst då AIK startade med två debutanter i Kevin Filling och Yannick Geiger, men speciellt jämt blev det inte.

Efter en halvtimmes spel så tog hemmalaget ledningen genom Filip Benkovic som nickade in 1–0 via ribbans underkant och precis före halvtid slog Filling till i sin allsvenska debut.

Talangen löpte sig fri och rullade behärskat in bollen i mål.

Efter dryga timmen såg Benkovic ut att vara på väg att nicka in sitt andra och AIK:s tredje för eftermiddagen, men precis framför mållinjen nickade Johan Hove in bollen, för att vara på den säkra sidan.

AIK stängde sedan när matchen sista halvtimmen och hemmalaget hotades aldrig riktigt.

Härnäst för AIK väntar bortamöte med Halmstads BK, medan IFK Göteborg tar emot IK Sirius i nästa omgång.

FotbollDirekt liverapporterade dagens klassikermöte, här kan du se hela liverapporten.