Uppgifter: AIK i förhandlingar om Lauritsen

AIK arbetar intensivt för att förstärka mittförsvaret.

Enligt Expressen för klubben dialog med Bröndby om Rasmus Lauritsen.

AIK har haft mittbacksfrågan högt upp på agendan under vintern. Tidigare har flera namn varit aktuella, men nu är fokus riktat mot Rasmus Lauritsen.

Enligt Expressen förhandlar parterna om ett låneavtal som sträcker sig säsongen ut, med en köpoption inskriven. En avgörande del i diskussionerna uppges vara hur stor del av spelarens lön som Bröndby är villigt att stå för, enligt uppgifterna.

Lauritsen har tidigare erfarenhet av allsvenskt spel med IFK Norrköping och kan nu vara på väg mot en återkomst i serien.