Uppgifter: AIK lånar ut Emmanuel Gono

Emmanuel Gono har haft svårt att ta en plats i AIK.

Nu kan anfallaren vara på väg att lånas ut, enligt Aftonbladet.

Emmanuel Gono spenderade förra säsongen på lån hos IK Start i den norska andraligan. Nu kan liberianen vara på väg att lånas ut igen.

Den här gången har finska FC TPS nappat på anfallaren. Enligt Aftonbladet ska 20-åringen resa till Finland de närmaste dagarna för att provträna med klubben.

I FC TPS är den förre detta Djurgårdsspelaren Kasper Hämäläinen sportchef

Emmanuel Gono har spelat tre matcher för AIK sedan han anslöt i januari 2024.