Uppgifter: Bilal Hussein klar för Degerfors IF

Bilal Hussein har gjort sitt val.

Enligt Expressens uppgifter är mittfältaren klar för Degerfors efter tiden i tyska Hertha Berlin.

Foto: Bildbyrån

Under vintern har det rapporterats att Bilal Hussein varit på väg att lämna Hertha Berlin, där han haft begränsat med speltid. Det har ryktats om bland andra Brommapojkarna och Degerfors som tänkbara alternativ, och så sent som i mellandagarna uppgavs Hussein ha haft möte med BP.





Men nu ser det ut att vara klart. Enligt Expressen är den 25-årige mittfältaren överens med Degerfors IF om en övergång. Vidare skriver tidningen också att affären är i hamn och om inget oförutsett inträffar väntas Hussein presenteras officiellt inom kort.

I en intervju med FD förra veckan berättade Bilal Hussein att hans dröm var att återvända till AIK, klubben han tillhört mellan 2014 och 2023, men att det inte var aktuellt. Nu kommer han istället ställas mot hans gamla klubb framöver.