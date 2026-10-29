Uppgifter: Blåvitt muntligt överens med ny sportchef

IFK Göteborg är nära att anställa en ny sportchef.

Enligt uppgifter är klubben muntligt överens med Sarpsborgs Hampus Andersson.

Han kan presenteras inom de närmaste veckorna.

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I går rapporterade Expressen att Hampus Andersson var en av tre slutkandidater till sportchefsjobbet i IFK Göteborg. Nu har processen kommit längre.

Enligt Aftonbladet är Blåvitt muntligt överens med 33-åringen, som i dag är sportchef i norska Sarpsborg. Ingenting är påskrivet ännu, men om de sista detaljerna faller på plats hoppas klubben kunna presentera honom inom de närmaste veckorna.

Andersson har legat högst upp på Blåvitts lista under en tid och har träffat klubben vid flera tillfällen, bland annat flera personer i styrelsen.

Han har också varit aktuell för Hammarby, både som ersättare till chefsscouten Philip Berglund och efter att Adrian von Heijne lämnade klubben.