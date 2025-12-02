Uppgifter: Djurgården överens med Degerfors om Hien
Isak Hien gjorde flera säsonger i Djurgården innan det blev Serie A och landslaget.
Nu ser lillebror Leon Hien ut att också få till en flytt till blårandigt.
Enligt Fotbollskanalen är Degerfors och Djurgården överens kring mittbacken om en transfer.
Det var 2021 som Isak Hien anslöt till Djurgården från Vasalund.
Efter ett debutår som blandade och gav gjorde mittbacken stor succé 2022 – vilket gav honom en flytt till Serie A och Hellas Verona vilket i sin tur ledde till Janne Anderssons svenska A-landslag. Därefter har Hien etablerat sig i Atalanta och som vicekapten i landslaget.
Nu ser lillebror Leon Hien att också hamna i Djurgården. Det är Fotbollskanalen som skriver att Degerfors och Stockholmsklubben är överens om en transfer för den 24-årige mittbacken som kom till Degerfors från norska Odd i januari.
