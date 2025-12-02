Uppgifter: Djurgården överens med Degerfors om Hien

Isak Hien gjorde flera säsonger i Djurgården innan det blev Serie A och landslaget.

Nu ser lillebror Leon Hien ut att också få till en flytt till blårandigt.

Enligt Fotbollskanalen är Degerfors och Djurgården överens kring mittbacken om en transfer.

Foto: Bildbyrån

Det var 2021 som Isak Hien anslöt till Djurgården från Vasalund.

Efter ett debutår som blandade och gav gjorde mittbacken stor succé 2022 – vilket gav honom en flytt till Serie A och Hellas Verona vilket i sin tur ledde till Janne Anderssons svenska A-landslag. Därefter har Hien etablerat sig i Atalanta och som vicekapten i landslaget.

Nu ser lillebror Leon Hien att också hamna i Djurgården. Det är Fotbollskanalen som skriver att Degerfors och Stockholmsklubben är överens om en transfer för den 24-årige mittbacken som kom till Degerfors från norska Odd i januari.