Smällen för United – nyförvärvet borta i flera veckor

Manchester United drabbas av ett tungt skadebesked.

Carlos Baleba är borta med en baksidesskada i flera veckor.

– Det blir längre än landslagsuppehållet, säger Michael Carrick.

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Trots att Manchester United vände 0–2 till 3–2 mot Roma i Champions League i tisdags har hösten varit tuff för The Red Devils. Mittfältet har varit en av lagets svagaste delar, och därför var Carlos Baleba ett av glädjeämnena, både när han värvades och när han kom tillbaka från skada för några veckor sedan.

Nu är han skadad igen. Mot Roma tog sig Baleba förbi försvaret och hade bara skottet kvar, men han kände av baksida lår precis innan och kunde inte avsluta.

Under presskonferensen bekräftade Michael Carrick att mittfältaren blir borta i ”ett antal veckor”.

– Tyvärr blir det inte över landslagsuppehållet. Det kommer att bli längre än så.

Härnäst tar Manchester United emot Aston Villa på söndag. Villa ligger tia i Premier League, medan United ligger på sjuttonde plats.









