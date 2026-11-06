Uppgifter: Försvarstalangen drömmer om Barcelona

Castello Lukeba vill ta nästa steg i karriären, enligt uppgifter.

En flytt till Barcelona ska vara en av hans största drömmar.

Nästa sommar sjunker dessutom hans utköpsklausul.

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Enligt Sky Sports Tysklands reporter Philipp Hinze har Castello Lukeba bytt agentbyrå, från BS Group International till Excellence Sport Nation. RB Leipzigs franske mittback vill ta nästa steg i karriären, flytta till en toppklubb och få en plats i Frankrikes landslag. En flytt till Barcelona ska vara en av hans största drömmar.

Lukeba ville lämna redan i somras, men någon affär blev aldrig av. Sommaren 2027 sjunker dock hans utköpsklausul från 80 till 65 miljoner euro.

Det kan också passa Leipzig, som enligt Hinze behöver dra in mer än 100 miljoner euro på spelarförsäljningar även nästa sommar. Missar klubben Champions League blir summan betydligt högre, och Lukeba beskrivs som en het kandidat att lämna. Intresset kan dessutom vara ömsesidigt, eftersom det inte är någon hemlighet att Barcelona söker en mittbacksförstärkning.

